УЕФА назвал лучший гол Лиги чемпионов сезона 2018/2019 — видео Сегодня, 00:09 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Alberto Lingriá Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов REUTERS/Alberto Lingriá

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил десятку лучших голов сезона 2018/2019 годов.



Согласно официальному сайту организации, первое место занял нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который в рамках матча группового этапа поразил ворота Манчестер Юнайтед.

Топ-10 голов сезона в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Ювентус — Манчестер Юнайтед) — четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

3. Садио Мане (Бавария — Ливерпуль) — ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич (Тоттенхэм — Барселона) — второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане (Манчестер Сити — Хоффенхайм) — шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе (Манчестер Юнайтед — ПСЖ) — первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити — Шахтер) — четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле (Барселона — Тоттенхэм) — шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо (Барселона — Манчестер Юнайтед) — ответный матч четвертьфинала, 16.04.2019

10. Луис Суарес (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

В команду технических наблюдателей УЕФА, которые составили десятку голов, вошли тренеры и игроки: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Накануне Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира.