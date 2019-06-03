Алексей Бондарев
Невозможная планета и шаровая молния
Соня Кошкина
Задеть нерв
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

УЕФА назвал лучший гол Лиги чемпионов сезона 2018/2019 — видео

Сегодня, 00:09
Цей матеріал також доступний українською
УЕФА назвал лучший гол Лиги чемпионов сезона 2018/2019 — видео - фото

REUTERS/Alberto Lingriá

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил десятку лучших голов сезона 2018/2019 годов.

Согласно официальному сайту организации, первое место занял нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который в рамках матча группового этапа поразил ворота Манчестер Юнайтед.

Топ-10 голов сезона в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Ювентус — Манчестер Юнайтед) — четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

3. Садио Мане (Бавария — Ливерпуль) — ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич (Тоттенхэм — Барселона) — второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане (Манчестер Сити — Хоффенхайм) — шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе (Манчестер Юнайтед — ПСЖ) — первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити — Шахтер) — четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле (Барселона — Тоттенхэм) — шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо (Барселона — Манчестер Юнайтед) — ответный матч четвертьфинала, 16.04.2019

10. Луис Суарес (Барселона — Ливерпуль) — первый матч полуфинала, 01.05.2019

В команду технических наблюдателей УЕФА, которые составили десятку голов, вошли тренеры и игроки: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Накануне Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира.

Теги:   Тоттенхэм ФК Хоффенхайм ФК Шахтер ПСЖ (Paris SG) Килиан Мбаппе Лионель Месси Луис Суарес ФК Барселона Бавария (Мюнхен) ФК Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ФК Ювентус Криштиану Роналду Лига Чемпионов Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

1 июня, 23:59

img
Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2. События по минутам финала Лиги чемпионов
38514
Футбол

1 июня, 18:19

img
Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль
32039
Футбол

1 июня, 20:19

img
Море красных и 2 тысячи евро за билет. Что происходит в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов — фото, видео
6093

Главное

Футбол

Вчера, 21:19

img
Отбор на Евро-2020. Шевченко исключил участие Ярмоленко в матчах против Сербии и Люксембурга
Футбол

Вчера, 03:05

img
Юрген Клопп прокомментировал свою первую победу в финале за семь лет
Страны

Вчера, 11:44

img
В Германии глава социал-демократов уходит в отставку со всех постов