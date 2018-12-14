УЕФА назвал автора лучшего гола и игрока тура Лиги чемпионов Сегодня, 20:03 131 Цей матеріал також доступний українською Лерой Сане забил два гола Хоффенхайму

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал хавбека Манчестер Сити Лероя Сане лучшим игроком, а нападающего Барселоны Усмана Дембеле автором лучшего гола в шестом туре Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Немецкий полузащитник Лерой Сане забил два гола в матче против Хоффенхайма, помог своей команде победить 2:1 и занять первое место в группе F. Сане опередил Неймара (ПСЖ), Эндрю Робертсона (Ливерпуль) и Гийома Оаро (Янг Бойз).

Французский нападающий Барселоны Усман Дембеле занял первое место в опросе за звание автора лучшего гола тура Лиги чемпионов, отличившись в воротах английского Тоттенхэма.

На 7-й минуте матча Дембеле перехватил мяч в центре поля, технично обыграл двух защитников и точно пробил мимо голкипера. В итоге матч Барселона - Тоттенхэм завершился ничьей 1:1.

Конкурентами Усмана Дембеле были Лерой Сане (Манчестер Сити), Набиль Фекир (Лион) и Пауло Дибала (Ювентус).

Гол Дембеле в ворота Тоттенхэма

Ранее Манчестер Сити и Барселона вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.