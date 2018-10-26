УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назавал нападающего итальянской Ромы Эдина Джеко лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

23 октября Рома на своем поле разгромила московский ЦСКА со счетом 3:0, а Эдин Джеко в том матче отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Конкурентами боснийского форварда за звание лучшего игрока недели были полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва, защитник дортмундской Боруссии Ашраф Хакими и нападающий Ливерпуля Мохамед Салах.

После трех туров Лиги чемпионов Эдин Джеко из 5 голами делит с нападающим Барселоны Лионелем Месси первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Именно Месси был признан УЕФА лучшим игроком в двух предыдущих турах Лиги чемпионов.

Рома победила ЦСКА в третьем туре Лиги чемпионов со счетом 3:0.