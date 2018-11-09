10 ноября 2018, суббота

УЕФА назвал лучшего футболиста тура в Лиге чемпионов

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Кейн забил четыре гола в Лиге чемпионов

Кейн забил четыре гола в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал нападающего лондонского Тоттенхэма Харри Кейна лучшим игроком четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

6 ноября Тоттенхэм одержал волевую победу над голландским ПСВ 2:1, а Харри Кейн оформил дубль.

Конкурентами английского форварда за звание лучшего игрока недели были Карима Бензема (Реал), Милан Павков (Црвена Звезда) и Рияд Марез (Манчестер Сити).

После четырех туров Лиги чемпионов Кейн с четырьмя забитыми голами вместе с Робертом Левандовски (Бавария) и Пауло Дибалой (Ювентус) разделяет третье место лучших бомбардиров турнира.

Тоттенхэм победил ПСВ со счетом 2:1 в четвертом туре Лиги чемпионов.

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