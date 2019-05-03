УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов Сегодня, 17:27 197 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Susana Vera Месси отметился дублем в матче против Ливерпуля REUTERS/Susana Vera

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал нападающего Барселоны Лионеля Месси лучшим игроком по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Об этом сообщает УЕФА в официальном аккаунте в Twitter.

Месси забил два мяча в ворота Ливерпуля и помог своей команде победить со счетом 3:0.

В борьбе за звание лучшего игрока недели аргентинец обошел своего одноклубника Луиса Суареса и двух игроков Аякса - Донни ван де Бека и Фрэнки де Йонга.

Накануне Лионель Месси попал в символическую сборную УЕФА по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) на выезде победил Тоттенхэм (Англия) 1:0, а Барселона (Испания) дома разгромила Ливерпуль (Англия) 3:0.

