УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций назвал нападающего Барселоны Лионеля Месси лучшим игроком по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Об этом сообщает УЕФА в официальном аккаунте в Twitter.
Месси забил два мяча в ворота Ливерпуля и помог своей команде победить со счетом 3:0.
В борьбе за звание лучшего игрока недели аргентинец обошел своего одноклубника Луиса Суареса и двух игроков Аякса - Донни ван де Бека и Фрэнки де Йонга.
Накануне Лионель Месси попал в символическую сборную УЕФА по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) на выезде победил Тоттенхэм (Англия) 1:0, а Барселона (Испания) дома разгромила Ливерпуль (Англия) 3:0.