#
Дмитрий Шимкив
Человек всемогущий
Дарон Аджамоглу
Как появляются хорошие рабочие места?
Сергей Фурса
Тихие майские дни
Ульяна Супрун
Что нужно знать о витаминах и добавках
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:27
197
Цей матеріал також доступний українською
УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов - фото

REUTERS/Susana Vera

Месси отметился дублем в матче против Ливерпуля

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал нападающего Барселоны Лионеля Месси лучшим игроком по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Об этом сообщает УЕФА в официальном аккаунте в Twitter.

Месси забил два мяча в ворота Ливерпуля и помог своей команде победить со счетом 3:0.

В борьбе за звание лучшего игрока недели аргентинец обошел своего одноклубника Луиса Суареса и двух игроков Аякса - Донни ван де Бека и Фрэнки де Йонга.

Накануне Лионель Месси попал в символическую сборную УЕФА по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) на выезде победил Тоттенхэм (Англия) 1:0, а Барселона (Испания) дома разгромила Ливерпуль (Англия) 3:0.

Теги:   ФК Барселона Лига Чемпионов Лионель Месси

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

1 мая, 23:59

img
Барселона - Ливерпуль 3:0. События по минутам матча Лиги чемпионов
24601
Футбол

1 мая, 20:35

img
Порту прокомментировал состояние здоровья Касильяса, перенесшего инфаркт
4127
Футбол

Вчера, 01:28

img
Месси забил 600-й гол за Барселону - видео
3359

Главное

Финансы

Сегодня, 16:00

img
НБУ перечислил в госбюджет 47,6 млрд грн
Политика

Сегодня, 00:10

img
Минус 13 миллионов. Коломойский обвинил Россию и Януковича в сокращении населения Украины
Страны

Сегодня, 15:48

img
"Последний вариант". Гуайдо допустил возможность иностранного военного вмешательства ради свержения Мадуро