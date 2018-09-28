УЕФА наказал сборную Украины за поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины на 35 тысяч евро за поведение украинских болельщиков во время матча Лиги наций Чехия - Украина.

УЕФА обязал главный футбольный орган Украины внести средства на указанный счет в срок 90 дней с даты публикации решения, сообщает официальный сайт ФФУ.

Кроме этого, Федерация футбола Украины обязана в течение 30 дней связаться с чешской стороной для определения размера дальнейшего возмещения причиненных убытков.

Напомним, после матча группового этапа Лиги наций Чехия - Украина УЕФА открыл дисциплинарное дело, обвинив украинскую сторону за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы и выбегали на поле.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором дома одолела Словакию .