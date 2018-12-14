УЕФА наказал Милан за нарушение своих правил Сегодня, 19:17 28 Цей матеріал також доступний українською Милан лишился призовых за участие в Лиге Европы текущего сезона

Арбитражная палата Инстанции по финансовому контролю клубов (ИФКК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала Милан на 12 миллионов евро за нарушение правил по лицензированию и безубыточности - так называемого финансовому фэйр-плэй.

Как сообщает официальный сайт организации, этот штраф соотвествует призовым, полагавшимся клубу за выступление в Лиге Европы сезона 2018/19, откуда тот уже вылетел.

Кроме того, итальянскому гранду запрещено заявить более 21 футболиста на еврокубковые турниры в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 годов.

УЕФА отмечает, что если Милан не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то будет исключен из следующего турнира под эгидой организации, куда выйдет по итогам сезонов 2022/2023 и 2023/2024.

По информации Sky, на который ссылается Football Italia, итальянский клуб готов подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Минувшим летом следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) исключила Милан из еврокубковых турниров в следующие два сезона за несоблюдения критериев безубыточности клубов, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.