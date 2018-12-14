Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море
Кристина Бердинских
Как возвращение Насирова повлияет на Порошенко
Роман Шеремета
Как финансировать науку в Украине?
Сергей Гусовский
Чего хотят украинские либералы?

УЕФА наказал Милан за нарушение своих правил

Сегодня, 19:17
28
Цей матеріал також доступний українською

Милан лишился призовых за участие в Лиге Европы текущего сезона

Арбитражная палата Инстанции по финансовому контролю клубов (ИФКК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала Милан на 12 миллионов евро за нарушение правил по лицензированию и безубыточности - так называемого финансовому фэйр-плэй.

Как сообщает официальный сайт организации, этот штраф соотвествует призовым, полагавшимся клубу за выступление в Лиге Европы сезона 2018/19, откуда тот уже вылетел.

Кроме того, итальянскому гранду запрещено заявить более 21 футболиста на еврокубковые турниры в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 годов.

УЕФА отмечает, что если Милан не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то будет исключен из следующего турнира под эгидой организации, куда выйдет по итогам сезонов 2022/2023 и 2023/2024.

По информации Sky, на который ссылается Football Italia, итальянский клуб готов подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Минувшим летом следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) исключила Милан из еврокубковых турниров в следующие два сезона за несоблюдения критериев безубыточности клубов, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

Теги:   ФК Милан УЕФА Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 17:29

article_img
"Батя" в изгнании и история Штази. 6 лучших подкастов Радио НВ за неделю - выбор редакции
Футбол

Сегодня, 03:43

article_img
Позитива уже нет. Реакция соцсетей на поражение Динамо от Яблонца
События

Вчера, 20:50

article_img
Построить себя. Как неслышащий архитектор разрушает стереотипы и проектирует станции метро