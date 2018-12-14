УЕФА наказал Милан за нарушение своих правил
Арбитражная палата Инстанции по финансовому контролю клубов (ИФКК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала Милан на 12 миллионов евро за нарушение правил по лицензированию и безубыточности - так называемого финансовому фэйр-плэй.
Как сообщает официальный сайт организации, этот штраф соотвествует призовым, полагавшимся клубу за выступление в Лиге Европы сезона 2018/19, откуда тот уже вылетел.
Кроме того, итальянскому гранду запрещено заявить более 21 футболиста на еврокубковые турниры в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 годов.
УЕФА отмечает, что если Милан не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то будет исключен из следующего турнира под эгидой организации, куда выйдет по итогам сезонов 2022/2023 и 2023/2024.
По информации Sky, на который ссылается Football Italia, итальянский клуб готов подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.
Минувшим летом следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) исключила Милан из еврокубковых турниров в следующие два сезона за несоблюдения критериев безубыточности клубов, но клуб выиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде.