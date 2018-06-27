УЕФА на два сезона исключил Милан из еврокубков

Милан еще может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) исключила Милан из еврокубковых турниров в следующие два сезона за несоблюдения критериев безубыточности клубов.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), таким стало решение органа под председательством Жозе Нарсизу да Куньи Родригеша.

Главный следователь ИФКК открыл данное дело из-за нарушения Миланом правил УЕФА по лицензированию и так называемому финансовому "фэйр-плей". Согласно ему, клубы не должны превышать определенный лимит убытков.

Итальянская сторона еще может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в соответствии со статьей 34 (2) процедурного регламента ИФКК.

По итогам прошедшего сезона итальянского чемпионата Милан занял шестое место и наряду с Лацио и Аталантой (пятая и седьмая строчки соответственно) завоевал путевку в Лигу Европы.

Теперь его место, скорее всего, займет Фиорентина, занявшая восьмую позицию.