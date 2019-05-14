УЕФА может отстранить Манчестер Сити от еврокубков - СМИ Сегодня, 00:55 51 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Клуб может пропустить розыгрыш Лиги чемпионов Reuters/Carl Recine

Американское издание The New York Tines сообщает, что Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю рассматривает возможность отстранить Манчестер Сити от участия в еврокубках на один сезон.



По данным издания, английский клуб могут наказать за нарушение правил финансового fair-play.

Расследование о нарушениях со стороны Манчестер Сити началось в марте и вскоре может быть передано в арбитражную палату.

Обвинения связаны с тем, что Манчестер Сити исказил информацию о финансовом состоянии клуба во время прошлого слушания в УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ) и должен в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.