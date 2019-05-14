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УЕФА может отстранить Манчестер Сити от еврокубков - СМИ

Сегодня, 00:55
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УЕФА может отстранить Манчестер Сити от еврокубков - СМИ - фото

Reuters/Carl Recine

Клуб может пропустить розыгрыш Лиги чемпионов

Американское издание The New York Tines сообщает, что Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю рассматривает возможность отстранить Манчестер Сити от участия в еврокубках на один сезон.

По данным издания, английский клуб могут наказать за нарушение правил финансового fair-play.

Расследование о нарушениях со стороны Манчестер Сити началось в марте и вскоре может быть передано в арбитражную палату.

Обвинения связаны с тем, что Манчестер Сити исказил информацию о финансовом состоянии клуба во время прошлого слушания в УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ) и должен в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов.

Теги:   Футбол УЕФА Манчестер Сити

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