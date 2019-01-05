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УЕФА допустил исключение Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Сегодня, 00:48
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УЕФА расследует возможное нарушение Сити правил финансовой безубыточности

Главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Ив Летерм заявил о том, что Манчестер Сити могут исключить из еврокубков в случае подтверждения нарушения правил финансовой безубыточности.

В комментарии журналу Sport and Strategy функционер отметил, что если написанное в медиа окажется правдой, может возникнуть серьезная проблема, сообщает ITV.

"Это может привести к самому суровому наказанию - исключению из еврокубков", - добавил Летерм.

Недавно появилась информация, что УЕФА может исключить Манчестер Сити из еврокубков за нарушение правил безубыточности - так называемого финансового фэйр плэй.

Ранее Football Leaks сообщал, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр плэй.

Функционер якобы несколько раз встречался с руководителями ПСЖ и Манчестер Сити для обсуждения конфединциальных деталей и предлагал компромиссы для решения вопросов, чего не имел права делать. Переговоры имели успех, ведь в мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА и избежали негативных последствий за свои нарушения.

Теги:   Манчестер Сити УЕФА Лига Чемпионов Футбол

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