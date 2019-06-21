Два игрока Шахтера попали в сферу интересов итальянского клуба — СМИ Сегодня, 21:02 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Контракт Марлоса с Шахтером рассчитан до конца 2021 года ФК Шахтер

Полузащитники донецкого Шахтера Марлос и Марикиньос Сиприано попали в сферу интересов итальянского Удинезе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, Марлос является главным кандидатом на замену аргентинскому полузащитнику Родриго де Паулю, который летом покинет клуб.

Удинезе также интересуется другим полузащитником Шахтера — Маркиньосом Сиприано, который нравится владельцу клуба Джампаоло Поццо.

В прошлом сезоне Марлос сыграл за Шахтер 26 матчей, в которых забил 10 голов.

На счету Маркиньоса Сиприано 6 матчей за основную команду донецкого клуба.

Ранее СМИ уже сообщали о заинтересованности в Марлосе со стороны Удинезе. По информации медиа, полузащитник Шахтера может обойтись итальянскому клубу в 10 млн евро.

В ноябре 2018 года Марлос подписал с Шахтером новый трехлетний контракт — до конца 2021 года.

Маркиньос Сиприано перешел в Шахтер в июле прошлого года, подписав с «горняками» пятилетний контракт.