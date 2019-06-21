Джуди Демпси
Трамп угрожает Ирану. Чем это обернется?
Сергей Фурса
Позитив со всех сторон
Анна Деревянко
Зеленый свет для бизнеса? Как прошла вчерашняя встреча с президентом
Зоя Казанжи
О вокзале и полиции. Как у меня вытащили кошелек
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Два игрока Шахтера попали в сферу интересов итальянского клуба — СМИ

Сегодня, 21:02
Цей матеріал також доступний українською
Два игрока Шахтера попали в сферу интересов итальянского клуба — СМИ - фото

ФК Шахтер

Контракт Марлоса с Шахтером рассчитан до конца 2021 года

Полузащитники донецкого Шахтера Марлос и Марикиньос Сиприано попали в сферу интересов итальянского Удинезе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, Марлос является главным кандидатом на замену аргентинскому полузащитнику Родриго де Паулю, который летом покинет клуб.

Удинезе также интересуется другим полузащитником Шахтера — Маркиньосом Сиприано, который нравится владельцу клуба Джампаоло Поццо.

В прошлом сезоне Марлос сыграл за Шахтер 26 матчей, в которых забил 10 голов.

На счету Маркиньоса Сиприано 6 матчей за основную команду донецкого клуба.

Ранее СМИ уже сообщали о заинтересованности в Марлосе со стороны Удинезе. По информации медиа, полузащитник Шахтера может обойтись итальянскому клубу в 10 млн евро.

В ноябре 2018 года Марлос подписал с Шахтером новый трехлетний контракт — до конца 2021 года.

Маркиньос Сиприано перешел в Шахтер в июле прошлого года, подписав с «горняками» пятилетний контракт.

Теги:   Футбол Чемпионат Италии ФК Шахтер Марлос

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:45

img
Полузащитник Динамо голевым пасом помог своей сборной победить в матче молодежного Евро — видео
2648
Футбол

Вчера, 20:22

img
Динамо приблизилось к подписанию полузащитника сборной Украины — СМИ
1397
Футбол

Вчера, 00:30

img
ПСЖ готов продать Неймара за рекордную сумму — СМИ
1392

Главное

Политика

Сегодня, 11:23

img
Суд разрешил Саакашвили участвовать в парламентских выборах
Футбол

Сегодня, 19:48

img
Турецкий гранд убедил Шальке снизить цену на Коноплянку — СМИ
Геополитика

Сегодня, 16:56

img
За 10 минут до запуска: Трамп заявил, что отменил удар по Ирану из-за возможных жертв