Ювентус победил вопреки удалению Роналду, Ман Сити сенсационно проиграл. Результаты Лиги чемпионов - видео

В среду, 19 сентября, в группах E, F, G, H Лиги чемпионов-2018/19 состоялись матчи первого тура.

В квартете E обидчик киевского Динамо амстердамский Аякс разгромил греческий АЕК со счетом 3:0. Героем матча стал защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико, который оформил дубль.

В другом поединке этой группы мюнхенская Бавария в Лиссабоне уверенно обыграла Бенфику благодаря голам Роберта Левандовского и Ренату Саншеша.

Группа E

Аякс — АЕК 3:0

Голы: Тальяфико, 47, 90, ван де Беек, 77

1:0

2:0

3:0

Бенфика - Бавария 0:2

Голы: Левандовски, 10, Санчеш, 54

Манчестер Сити неожиданно уступил Лиону на своем поле в стартовом матче Лиги чемпионов. Французы ошарашили именитого соперника в первом тайме двумя голами - отличились Корне и Фекир. После перерыва "горожане" усилиями Бернарду Силвы один гол отыграли, но на большее их не хватило.

После первого тура именно Лион стал единоличным лидером группы F.

Группа F

Шахтер — Хоффенхайм 2:2

Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 — Гриллич, 6, Нордтвейт, 38

Манчестер Сити - Лион 1:2

Голы: Бернарду Силва, 67 - Корне, 26, Фекир, 43

В группе G состоялся центральный матч игрового дня - Реал принимал Рому. Серьезной борьбы в матче не получилось, действующий победитель турнира одержал уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме Иско со штрафного открыл счет, а после перерыва преимущество мадридцев увеличили Бэйл и Диас.

В другом матче этого квартета московский ЦСКА отыгрался со счета 0:2 в матче против Виктории.

Группа G

Реал - Рома 3:0

Голы: Иско, 45, Бэйл, 58, Диас, 90+1

1:0

2:0

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3:0

Виктория - ЦСКА 2:2

Голы: Крменчик, 29, 41 - Чалов, 49, Влашич, 90+5 (с пенальти)

Ювентус обыграл Валенсию в центральном матче группы H. Причем сделал это, играя больше тайма в меньшинстве. До перерыва красную карточку получил не кто-нибудь, а звездный новичок туринцев Криштиану Роналду. Немецкий арбитр Томас Брых принял странное решение, поскольку падение Джейсона Мурильо в борьбе с португальцем едва ли тянуло на желтую, а обернулось красной карточкой. Для Роналду это удаление стало первым за все время его участия в Лиге чемпионов.

Тем не менее, партнеры Роналду разобрались с Валенсией и без его помощи. Оба гола были забиты с пенальти - дважды с точки точно пробивал Миралем Пьянич. В конце матча Валенсия аналогичный шанс не реализовала - Войцех Щенсны потащил удар Парехо.

В другом матче этой группы Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Янг Бойз благодаря дублю и результативной передаче Поля Погба.

Группа H

Валенсия — Ювентус 0:2

Голы: Пьянич, 45 (с пенальти), 51 (с пенальти).

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Погба, 35, 44 (с пенальти), Марсьяль, 66.

Напомним, донецкий Шахтер сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2.

НВ