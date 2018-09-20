Ювентус победил вопреки удалению Роналду, Ман Сити сенсационно проиграл. Результаты Лиги чемпионов - видео

В среду, 19 сентября, в группах E, F, G, H Лиги чемпионов-2018/19 состоялись матчи первого тура.
В квартете E обидчик киевского Динамо амстердамский Аякс разгромил греческий АЕК со счетом 3:0. Героем матча стал защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико, который оформил дубль.
В другом поединке этой группы мюнхенская Бавария в Лиссабоне уверенно обыграла Бенфику благодаря голам Роберта Левандовского и Ренату Саншеша.
Группа E
Аякс — АЕК 3:0
Голы: Тальяфико, 47, 90, ван де Беек, 77
1:0
2:0
3:0
Бенфика - Бавария 0:2
Голы: Левандовски, 10, Санчеш, 54
Манчестер Сити неожиданно уступил Лиону на своем поле в стартовом матче Лиги чемпионов. Французы ошарашили именитого соперника в первом тайме двумя голами - отличились Корне и Фекир. После перерыва "горожане" усилиями Бернарду Силвы один гол отыграли, но на большее их не хватило.
После первого тура именно Лион стал единоличным лидером группы F.
Группа F
Шахтер — Хоффенхайм 2:2
Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 — Гриллич, 6, Нордтвейт, 38
Манчестер Сити - Лион 1:2
Голы: Бернарду Силва, 67 - Корне, 26, Фекир, 43
В группе G состоялся центральный матч игрового дня - Реал принимал Рому. Серьезной борьбы в матче не получилось, действующий победитель турнира одержал уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме Иско со штрафного открыл счет, а после перерыва преимущество мадридцев увеличили Бэйл и Диас.
В другом матче этого квартета московский ЦСКА отыгрался со счета 0:2 в матче против Виктории.
Группа G
Реал - Рома 3:0
Голы: Иско, 45, Бэйл, 58, Диас, 90+1
1:0
2:0
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3:0
Виктория - ЦСКА 2:2
Голы: Крменчик, 29, 41 - Чалов, 49, Влашич, 90+5 (с пенальти)
Ювентус обыграл Валенсию в центральном матче группы H. Причем сделал это, играя больше тайма в меньшинстве. До перерыва красную карточку получил не кто-нибудь, а звездный новичок туринцев Криштиану Роналду. Немецкий арбитр Томас Брых принял странное решение, поскольку падение Джейсона Мурильо в борьбе с португальцем едва ли тянуло на желтую, а обернулось красной карточкой. Для Роналду это удаление стало первым за все время его участия в Лиге чемпионов.
Тем не менее, партнеры Роналду разобрались с Валенсией и без его помощи. Оба гола были забиты с пенальти - дважды с точки точно пробивал Миралем Пьянич. В конце матча Валенсия аналогичный шанс не реализовала - Войцех Щенсны потащил удар Парехо.
В другом матче этой группы Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Янг Бойз благодаря дублю и результативной передаче Поля Погба.
Группа H
Валенсия — Ювентус 0:2
Голы: Пьянич, 45 (с пенальти), 51 (с пенальти).
Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Погба, 35, 44 (с пенальти), Марсьяль, 66.
Напомним, донецкий Шахтер сыграл в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2.
НВ
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