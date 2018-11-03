У сборной Украины большое будущее. Реакция соцсетей на победу Шахтера над Динамо

НВ собрал высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу победы Шахтера над Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Странно, но Шахтер не сыграл лучше Динамо - Динамо проиграло. Обычно было наоборот. 3 ноября 2018 г.

Морозюк - Мэн оф зе матч — Andrej K. (@AndKrupenko) 3 ноября 2018 г.

Прекрасний матч у Харкові. Дуже якісне Динамо і дуже фартовий Шахтар. Але так буває. Саме тому ми називаємо футбол великою грою. 3 ноября 2018 г.

Дякую Хацкевич і прощай☝️



Ідеальний момент піти. Навіть за хорошої гри вдача відвернулась. Чемпіонат ти не виграєш. Пора дати дорогу іншим — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 ноября 2018 г.

Після таких поразок хочеться забути про футбол



Але це урок. Жорстокий, де не прощається жодна помилка



Не добили суперника, хоча шансів вистачало. На кілька секунд розкрилися - і отримали 2 м’ячі.



Якщо команда його засвоїть - стане сильнішою☝️ — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 ноября 2018 г.

Не мало Динамо програвати! Грали здорово!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 3 ноября 2018 г.

Долго держали за кадык киевлян.И вырвали победу.Достойно идем далее.Не оглядываемся.#ШахтерДинамо — George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 3 ноября 2018 г.

Ракицкий увидел конец своей карьеры в Шахтере pic.twitter.com/yK7Vd9p7jL — Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 3 ноября 2018 г.

Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.

НВ