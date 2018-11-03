03 ноября 2018, суббота

У сборной Украины большое будущее. Реакция соцсетей на победу Шахтера над Динамо

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Шахтер одержал волевую победу над Динамо
Фото: ФК Шахтер

Шахтер одержал волевую победу над Динамо

НВ собрал высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу победы Шахтера над  Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.

НВ

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