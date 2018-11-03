У сборной Украины большое будущее. Реакция соцсетей на победу Шахтера над Динамо

НВ собрал высказывания футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу победы Шахтера над Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.
Странно, но Шахтер не сыграл лучше Динамо - Динамо проиграло. Обычно было наоборот.— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 3 ноября 2018 г.
Морозюк - Мэн оф зе матч— Andrej K. (@AndKrupenko) 3 ноября 2018 г.
Прекрасний матч у Харкові. Дуже якісне Динамо і дуже фартовий Шахтар. Але так буває. Саме тому ми називаємо футбол великою грою.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 3 ноября 2018 г.
Дякую Хацкевич і прощай☝️— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 ноября 2018 г.
Ідеальний момент піти. Навіть за хорошої гри вдача відвернулась. Чемпіонат ти не виграєш. Пора дати дорогу іншим
Після таких поразок хочеться забути про футбол— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 3 ноября 2018 г.
Але це урок. Жорстокий, де не прощається жодна помилка
Не добили суперника, хоча шансів вистачало. На кілька секунд розкрилися - і отримали 2 м’ячі.
Якщо команда його засвоїть - стане сильнішою☝️
Не мало Динамо програвати! Грали здорово!!!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 3 ноября 2018 г.
Долго держали за кадык киевлян.И вырвали победу.Достойно идем далее.Не оглядываемся.#ШахтерДинамо— George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 3 ноября 2018 г.
Ракицкий увидел конец своей карьеры в Шахтере pic.twitter.com/yK7Vd9p7jL— Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 3 ноября 2018 г.
Напомним, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.
НВ
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