14 сентября 2018, пятница

У российского футболиста, подозреваемого в употреблении допинга, не нашли следов запрещенных препаратов

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Черышев (слева) не нарушал антидопинговые правила

Черышев (слева) не нарушал антидопинговые правила

Полузащитник сборной России и испанской Валенсии Денис Черышев, который подозревался в нарушении антидопинговых правил, проинформировал, что следствие не нашло нарушений в отношении него.

Футболист запостил в Twitter соответствующее фото с письмом, подписанным начальником отдела профилактики и допинг-контроля испанского антидопингового агентства, В письме сообщается, что в ходе проведенного расследования в период выступления россиянина по Вильярреал никаких нарушений нет.

Ранее отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью заявил, что Денису делали инъекции гормона роста во время выступления за Вильярреал.

После этого в отношении Черышев началось расследование испанского антидопингового агентства совместно с русскими и WADA.

Напомним, Черышев был одним из лидеров сборной России на чемпионате мира-2018, где команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала . После мундиаля было объявлено, что ни один его участник не был замечен в применении допинга.

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