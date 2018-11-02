02 ноября 2018, пятница

У обладателя Золотого мяча-2005 Роналдиньо забрали паспорт из-за долгов - СМИ

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Суд изъял паспорт у Роналдиньо

Суд изъял паспорт у Роналдиньо

Бывший игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо, который является обладателем Золотого мяча-2005, остался без паспорта из-за неоплаченного штрафа, сообщает Globoesporte.

По информации источника, Роналдиньо и его брат в 2015 году получили штраф в размере 2,5 миллиона долларов за незаконно построенные склад и рыболовную платформу в запрещенном месте.

По состоянию на 2 ноября 2018 года братья так и не выплатили штраф, а их паспорта были изъяты судом.

Роналдиньо является обладателем Золотого мяча, двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе Барселоны и чемпионом Италии в составе Милана.

Он также выступал за Керетаро, Атлетико Минейро, Фламенго, ПСЖ и Гремио.

Со сборной Бразилии игрок выиграл чемпионат мира в 2002-м году, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.

В январе 2018 года Роналдиньо официально завершил игровую карьеру.

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