У легионера Шахтера появились три новых варианта продолжения карьеры - СМИ

У Бернарда (справа) есть три варианта продолжения карьеры в Бразилии

Бразильские клубы Фламенго, Сан-Паулу и Палмейрас выразили желание летом побороться за полузащитника Шахтера Бернарда, сообщает Diario Carioca.

Эти клубы уже не впервые вступают в борьбу за хавбека: Фламенго и Палмейрас вели переговоры с "Горняками", но не смогли согласовать сумму перехода, а Сан-Паулу боролся за игрока еще до его перехода в Шахтер, но не стал победителем.

Бернард уже сейчас может подписать предварительный контракт с одним из этих клубов, поскольку его соглашение с Шахтером истекает уже этим летом.

Накануне Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. По словам игрока, он не исключает даже варианта возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник Шахтера Бернард склоняется к переходу в Севилью, которая стала четвертьфиналистом Лиги чемпионов этого сезона.

На прошлой неделе спортивный директор Интера Пьеро Аусилио собирался посетить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников гостей - Марлоса и Бернарда. По данным источника, особое внимание уделяется второму хавбеку, ведь его контракт истекает летом - на прошлой неделе игрок отказался продлевать контракт.

Ранее появилась информация, что Бернард ведет переговоры с клубами из Англии, Италии и Китая.