У легендарного экс-игрока Барселоны конфисковали три автомобиля и ценные вещи

Генпрокуратура Бразилии по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала у известного экс-футболиста Барселоны Роналдиньо три автомобиля и ценные вещи из-за незаконного строительства в запрещенном месте.

В 2015 году Роналдиньо оштрафовали на 2 млн евро за строительство склада и рыболовной платформы в запрещенном из-за экологических причин месте, сообщает Goal.com.

Спортсмен не оплатил штраф, за что суд арестовал его паспорт. Роналдиньо до сих пор не рассчитался и теперь у бразильца конфисковали два автомобиль марки БМВ и один "Мерседес-Бенц", а также картину художника Андре Берардо, телевизоры, столы для снукера и другие ценные вещи.

Прокуратура считает, что у Роналдиньо есть возможность оплатить штраф, но он уклоняется от выполнения этой обязанности.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо, который является обладателем Золотого мяча-2005, остался без паспорта из-за неоплаченного штрафа.

В январе 2018 года Роналдиньо официально завершил игровую карьеру.