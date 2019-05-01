У легендарного экс-голкипера Реала случился инфаркт - СМИ Сегодня, 18:31 3118 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Alberto Lingria Икер Касильяс в этом сезоне больше не сыграет - СМИ REUTERS/Alberto Lingria

У голкипера Порту, который известен по выступлениям за мадридский Реал, Икера Касильяса случился инфаркт миокарда, сообщает Marca со ссылкой на португальские СМИ.



Сообщается, что 37-летний вратарь почувствовал себя плохо после утренней тренировки, после чего был госпитализирован и на даный момент его жизни ничего не угрожает.

Ожидается, что Касильяс пропустит оставшуюся часть сезона.



Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.