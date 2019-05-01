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У легендарного экс-голкипера Реала случился инфаркт - СМИ

Сегодня, 18:31
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У легендарного экс-голкипера Реала случился инфаркт - СМИ - фото

REUTERS/Alberto Lingria

Икер Касильяс в этом сезоне больше не сыграет - СМИ

У голкипера Порту, который известен по выступлениям за мадридский Реал, Икера Касильяса случился инфаркт миокарда, сообщает Marca со ссылкой на португальские СМИ.

Сообщается, что 37-летний вратарь почувствовал себя плохо после утренней тренировки, после чего был госпитализирован и на даный момент его жизни ничего не угрожает.

Ожидается, что Касильяс пропустит оставшуюся часть сезона.

Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

Теги:   Футбол Икер Касильяс Порту

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