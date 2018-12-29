У команды Реброва появился конкурент в борьбе за украинского полузащитника Сегодня, 19:09 89 Цей матеріал також доступний українською Харатиным также интересуется Ференцварош

Кроме Ференцвароша, который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, в борьбу за хавбека Зари Игоря Харатина включился другой венгерский клуб - МОЛ Види, сообщает Команда №1.

Сообщается, что МОЛ Види уже вступил в переговоры с Зарей по трансферу игрока. Клуб также хочет помочь украинцу получить венгерский паспорт, ведь у игрока, который родился в Мукачево, есть венгерские корни.

Контракт Харатина с Зарей рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что трансфер ключевого полузащитника Зари Игоря Харатина в Ференцварош может сорваться. Стороны пока не могут договориться о компенсации за январский переход 23-летнего футболиста