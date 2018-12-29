Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андрей Пышный
Мыслить ясно
Юрий Андрухович
Быть победителем
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
Иван Яковина
Новый год! Прогноз на 2019

У команды Реброва появился конкурент в борьбе за украинского полузащитника

Сегодня, 19:09
89
Цей матеріал також доступний українською

Харатиным также интересуется Ференцварош

Кроме Ференцвароша, который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, в борьбу за хавбека Зари Игоря Харатина включился другой венгерский клуб - МОЛ Види, сообщает Команда №1.

Сообщается, что МОЛ Види уже вступил в переговоры с Зарей по трансферу игрока. Клуб также хочет помочь украинцу получить венгерский паспорт, ведь у игрока, который родился в Мукачево, есть венгерские корни.

Контракт Харатина с Зарей рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что трансфер ключевого полузащитника Зари Игоря Харатина в Ференцварош может сорваться. Стороны пока не могут договориться о компенсации за январский переход 23-летнего футболиста

Теги:   ФК Заря Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Украина

Сегодня, 15:55

article_img
Носят детей на собственных спинах. Активисты и знаменитости собирают деньги для интерната в Луганской области
События

Сегодня, 14:37

article_img
Год перемен. Что ждет украинцев в 2019-м
Блоги

Сегодня, 14:31

article_img
10 фильмов и сериалов 2018 года, которые не стоило пропускать. Блог Алексея Бондарева