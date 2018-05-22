У Ярмоленко появился новый наставник в Боруссии

Фавр подписал с Боруссией контракт на четыре года

Дортмундская Боруссия, за которую выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, объявила о назначении новым главным тренером Люсьена Фавра.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, 60-летний швейцарский специалист заключил соглашение до 30 июня 2020 года.

Ранее Фавр возглавлял Ниццу, с которой в 2017 году сенсационно занял третье место во французском чемпионате.

В период 2007-2009 годов тренер работал с немецкой Гертой, а в 2011-2015 годах возглавлял другой коллектив из Германии - менхенгладбахскую Боруссию.

Недавно появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

Агент футболиста Вадим Шаблий назвал данные слухи необоснованными. Он отметил, что в Боруссии появится новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой.