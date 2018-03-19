У игрока украинского клуба вынесли из квартиры более 50 тысяч долларов - СМИ

Квартиру форварда Ворсклы Владислава Кулача в Полтаве обокрали на большую сумму денег, сообщает Полтавщина Спорт.

По информации источника, пока футболист играл в Киеве матч 24-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо, в его дом проникли грабители и украли 50 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Кулач уже подал заявление в полицию по этому поводу.

Напомним, в матче против Динамо Кулач вышел в стартовом составе и сыграл 76 минут, а его команда проиграла со счетом 0:4.