У игрока украинского клуба вынесли из квартиры более 50 тысяч долларов - СМИ

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У Владислава Кулача из квартиры вынесли большую сумму денег
Фото: ФК Ворскла

У Владислава Кулача из квартиры вынесли большую сумму денег

Квартиру форварда Ворсклы Владислава Кулача в Полтаве обокрали на большую сумму денег, сообщает Полтавщина Спорт.

По информации источника, пока футболист играл в Киеве матч 24-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо, в его дом проникли грабители и украли 50 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Кулач уже подал заявление в полицию по этому поводу.

Напомним, в матче против Динамо Кулач вышел в стартовом составе и сыграл 76 минут, а его команда проиграла со счетом 0:4.

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