У Динамо появился спортивный директор - СМИ

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Ранее Евгений Красников работал спортивным директором в харьковском Металлисте
Фото: официальный сайт ФК Металлист 1925

Ранее Евгений Красников работал спортивным директором в харьковском Металлисте

Спортивный директор сборной Украины Евгений Красников будет отвечать за трансферы киевского Динамо, сообщает Tribuna.com

Источник сообщает, что президент Динамо Игорь Суркис уже провел переговоры с Красниковым. Официально он может начать работать в киевском клубе летом.

Также об этом сообщил журналист телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 Игорь Бурбас.

Ранее стало известно, что Красников прекратил работу с ФФУ, но сам он пока эту информацию не подтверждает. Ранее он работал спортивным директором в харьковском Металлисте.

Накануне президент Динамо Игорь Суркис опроверг сообщения о намерениях стать владельцем бухарестского Динамо. Он сказал, что сосредоточен на работе с киевским клубом. 

 

 

 

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