У Динамо появился спортивный директор - СМИ

Спортивный директор сборной Украины Евгений Красников будет отвечать за трансферы киевского Динамо, сообщает Tribuna.com.

Источник сообщает, что президент Динамо Игорь Суркис уже провел переговоры с Красниковым. Официально он может начать работать в киевском клубе летом.

Также об этом сообщил журналист телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 Игорь Бурбас.

У київському Динамо - солідне менеджерське поповнення. За трансферну діяльність клубу відтепер відповідатиме гуру латиноамериканського ринку Євген Красніков. Подейкують, йому навіть дадуть офіційну посаду спортдира. В мене одразу запитання: Папа Гує - це буде перше підписання? — Igor Burbas (@iburbas) 27 марта 2018 г.

Ранее стало известно, что Красников прекратил работу с ФФУ, но сам он пока эту информацию не подтверждает. Ранее он работал спортивным директором в харьковском Металлисте.

Накануне президент Динамо Игорь Суркис опроверг сообщения о намерениях стать владельцем бухарестского Динамо. Он сказал, что сосредоточен на работе с киевским клубом.