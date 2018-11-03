У бразильца Роналдиньо конфисковали паспорт

Суд Бразилии изъял паспорт у бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо за неуплату штрафа за незаконное строительство.
В 2015 году Роналдиньо и его брат были оштрафованы за строительство в городе Порт-Алегри в районе, который защищен законами об окружающей среды Бразилии, передает Corriere dello Sport.
Сумму штрафа вместе с процентами составляет на сегодняшний день порядка двух миллионов евро.
Сообщается также, что Роналдиньо и его брат намерены обжаловать конфискацию паспортов.
Смотрите также
- Футбол без Роналдиньо. Лучшие голы и действия в карьере бразильца - видео
- Легендарный футболист Роналдиньо завершил карьеру
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования