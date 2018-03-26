У болельщиков Динамо решили проверять документы при въезде в Мариуполь

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Тех болельщиков, у кого не будет документов, не пустят в Мариуполь
Фото: ФК Динамо via facebook

Тех болельщиков, у кого не будет документов, не пустят в Мариуполь

Болельщики Динамо, которые отправятся на гостевой матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги с Мариуполем, должны будут взять с собой удостоверения личности, сообщает официальный сайт киевского клуба.
 

На въезде город у болельщиков будут проверять документы. Тех людей, у кого их не будет, не пустят в Мариуполь.

На стадионе имени Владимира Бойко для болельщиков Динамо выделен сектор №17. Стоимость билетов в гостевой сектор – 40 грн. 

Матч Мариуполь - Динамо состоится первого апреля. Начало в 14:00.

Ранее в СМИ появилась информация, что болельщиков Динамо арестовала греческая полиция за нападение на посетителей кафе перед матчем Лиги Европы против АЕКа.

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