Светлана Ройз
Самый сложный опыт. Как пережить смерть близких
Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Александр Ройтбурд
Что я думаю об идее создать музей на Банковой
Василий Хмельницкий
Нехватка знаний. Почему украинцы не становятся предпринимателями
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Тяжело выразить счастье. Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити

Сегодня, 21:19
Цей матеріал також доступний українською
Тяжело выразить счастье. Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити - фото

Reuters/Carl Recine

Зинченко назвал честью продление контракта с Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу заключения нового соглашения с Манчестер Сити.

Читайте также:
 Всему свое время. Зинченко хочет в будущем вернуться в Шахтер

В комментарии сайту команды 22-летний футболист заявил, что этот клуб предлагает игрокам все, что нужно для прогресса и развития, поэтому для него честь — остаться в нем еще на пять лет.

«Тяжело выразить, насколько я счастлив от того, что подписал этот контракт», — добавил Зинченко.

По словам полузащитника, минувшая кампания показала, что команда создана для успеха, поэтому было потрясающе стать участником исторической кампании, которую он никогда не забудет.

«Но теперь я полностью сосредоточен на грядущих годах [в клубе], и знаю, что впереди еще больше хорошего», — резюмировал Зинченко.

Сегодня, 20 июня, полузащитник сборной Украины продлил соглашение с Манчестер Сити до 2024-го года.

Теги:   Английская Премьер-лига Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:35

img
Фонсека захотел забрать в Рому полузащитника сборной Украины — СМИ
2661
Футбол

Вчера, 15:34

img
Бразилия сенсационно оступилась на Венесуэле в матче Копа Америка
1308
Футбол

Сегодня, 00:30

img
ПСЖ готов продать Неймара за рекордную сумму — СМИ
1247

Главное

Страны

Сегодня, 20:15

img
Джонсон и Хант прошли в финал гонки за кресло премьера Британии
Компании/Рынки

Сегодня, 17:51

img
Из-за санкций компания российского миллиардера прекратила торговать с Украиной
События

Сегодня, 07:31

img
Боевики 24 раза обстреляли украинских военных на Донбассе: есть погибший и пострадавшие