Тяжело выразить счастье. Зинченко прокомментировал продление контракта с Манчестер Сити Сегодня, 21:19 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Зинченко назвал честью продление контракта с Манчестер Сити Reuters/Carl Recine

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу заключения нового соглашения с Манчестер Сити.



В комментарии сайту команды 22-летний футболист заявил, что этот клуб предлагает игрокам все, что нужно для прогресса и развития, поэтому для него честь — остаться в нем еще на пять лет.

«Тяжело выразить, насколько я счастлив от того, что подписал этот контракт», — добавил Зинченко.

По словам полузащитника, минувшая кампания показала, что команда создана для успеха, поэтому было потрясающе стать участником исторической кампании, которую он никогда не забудет.

«Но теперь я полностью сосредоточен на грядущих годах [в клубе], и знаю, что впереди еще больше хорошего», — резюмировал Зинченко.

Сегодня, 20 июня, полузащитник сборной Украины продлил соглашение с Манчестер Сити до 2024-го года.