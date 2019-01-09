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Ты спас меня. Зозуля во время матча помог вернуться в сознание одноклубнику

Сегодня, 13:55
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Зозуля оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде

Фото: El Digital de Albacete

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля помог прийти в себя потерявшему сознание одноклубнику Рею Манаю в матче второго испанского дивизиона против Гранады.

Как сообщает Tribuna.com, Манай потерял сознание на 22-й минуте после удара игрока соперника Хермана Санчеса. Украинец оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде.

Фото: El Digital de Albacete

Зозуля помог албанскому футболисту прийти в себя, вытащил запавший язык и контролировал его состояние, пока к пострадавшему не пришли врачи Альбасете.

Манай мог получить черепно-мозговую травму, но только сломал нос, благодаря чему может вскоре вернуться на поле со специальной маской.

Накануне албанский нападающий впервые после повреждения появился на тренировке Альбасете и сразу поблагодарил Зозулю словами: "Ты спас меня!".

Ранее наставник Альбасете Луис Мигель Рамис и его подопечные Хавьер Акунья и Йон Эрисе обвинили испанских арбитров в предвзятом отношении к украинскому нападающему клуба Роману Зозуле.

Теги:   Роман Зозуля Футбол

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