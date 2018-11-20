Турция - Украина. Онлайн-трансляция матча

НВ следит за ходом товарищеской игры между сборными Турции и Украины, а также - событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 20 ноября, в 19.30 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Турция: Болат, Челик, Байрам, Союнчу, Кавечи, Йокушлу, Ундер, Текдемир, Малли, Озьякуп, Тосун

Украина: Лунин, Караваев, Пластун, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Макаренко, Малиновский, Швед, Яремчук, Цыганков

Матч состоится в 19.30 по киевскому времени на стадионе Анталья в турецкой Анталье. Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. Трансляция в записи доступна на канале Украина в 21.35.

Турция: заняла последнее, третье место в группе 2 второго дивизиона Лиги наций и поэтому вылетела в третий дивизион. Команда потерпела три поражения в предыдущих пяти официальных и товарищеских поединках. Коллектив не сможет рассчитывать на защитников Хасана Али Калдырыма и Сердара Азиза, а также полузащитника Хакана Чалханоглу.

Украина: выиграла группу 1 второго дивизиона Лиги наций и поэтому вышла в первый дивизион. Команда потерпела одно поражение в предыдущих 10-ти официальных и товарищеских поединках. Коллектив не сможет рассчитывать на оборонцев Ярослава Ракицкого и Сергея Кривцова, полузащитников Андрея Ярмоленко, Ивана Петряка и Марлоса.

Статистика знает восемь поединков между соперниками. В двух случаях сильнее оказалась Украина, в четырех - Турция, еще в двух случаях команды не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Турции - коэффициент на ее победу равен 2,30, тогда как выигрыш Украины оценивается в 3,30, а ничья - в 3,10.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Сборная Украины уже в Турции, где готовится к матчу: