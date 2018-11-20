Турция - Украина. Обзор матча

Сборная Украины пропустила два гола из офсайда

В контрольном поединке на выезде сборная Украины по футболу сыграла вничью 0:0 с командой Турции.

Гости могли пропустить мяч в свои ворота в начале игры, но Энес Унал не сумел точно замкнуть прострел партнера с левого фланга.

Подопечные Андрея Шевченко упустили реальный шанс забить на 24-й минуте, когда Виктор Цыганков не использовал выход на свидание с вратарем Синаном Болатом.

В конце первого и в начале второго таймов команда Турции дважды пробивала Андрея Лунина, но оба взятия ворот не были засчитаны из-за офсайда.

Сборная Украины сыграла вничью 0:0 против команды Турции на выезде, что стало вторым поединком кряду для подопечных Андрея Шевченко, в котором они не выиграли.

НВ