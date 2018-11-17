Турецкий клуб выразил готовность выкупить контракт Зинченко у Манчестер Сити - СМИ

Александр Зинченко уже зимой может стать игроком Фенербахче

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко может стать игроком турецкого Фенербахче, сообщает Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб готов удовлетворить трансферные аппетиты Манчестер Сити и может заплатить необходимую сумму за украинца.

Также сообщается, что в Фенербахче Зинченко гарантирована постоянная игровая практика.

В этом сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити в английской Премьер-лиге всего один матч.

Ранее сообщалось, что украинский исполнитель Манчестер Сити готов сменить команду. По информации источника, такой вариант сам футболист считает наиболее удачным для своего будущего.

По данным СМИ, минувшим летом Зинченко был близок к переходу в испанский Бетис. Также медиа узнали, что испанская сторона добилась снижения цены за его аренд.

Сообщалось, что еще одним претендентом на Зинченко является турецкий Фенербахче, который готов подписать украинца уже будущей зимой.