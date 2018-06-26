26 июня 2018, вторник

Турецкий клуб выразил готовность купить украинского полузащитника Динамо - медиа

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Рыбалка (справа) может перейти в Сивасспор на постоянной основе
Фото: ФК Сивасспор

Рыбалка (справа) может перейти в Сивасспор на постоянной основе

Сивасспор готов выкупить полузащитника Динамо Сергея Рыбалку, который выступал за турецкую команду на правах аренды, сообщает FootballHub.

По информации медиа, Сивасспор заинтересован в подписании 28-летнего футболиста на полноценной основе после его годичного выступления за коллектив.

По словам президента турецкого клуба Мекнуна Одьякмаза, Рыбалка среди прочих игроков, чьи аренды подошли к концу, может остаться в команде, если в нем будет заинтересован новый наставник Тамер Туна, сообщает Sivas Irade.

Сообщалось, что полузащитник возвращается в Динамо после завершения аренды в Сивасспоре. Контракт исполнителя заканчивается 31 декабря 2018 года.

Рыбалка стал игроком Сивасспора в сентябре 2017 года на правах годичной аренды. 

Также СМИ узнали, что полузащитника киевского клуба в своем составе хотел видеть турецкий Трабзонспор.

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