Турецкий клуб выделил 20 млн евро на звездного экс-игрока Шахтера - СМИ

Бернарду предложили 4-летний контракт и зарплату 4 млн евро в год

Бывший полузащитник Шахтера Бернард может продолжить карьеру в турецком Фенербахче, который готов потратить на его контракт 20 млн евро, сообщает Aspor.

По информации издания, футболисту предложили 4-летний контракт и зарплату 4 млн евро в год.

Отмечается, что клуб дал 25-летнему игроку неделю на размышления. На полузащитника также претендует другой стамбульский клуб - Бешикташ.

В середине июня бразильский игрок попрощался с донецким клубом после окончания контракта. Бернард перешел в Шахтер в 2013 году и обошелся "Горнякам" в 25 млн евро.

Ранее появилась информация, что Бешикташ отказался от идеи подписывать Бернарда из-за его запросов по зарплате. Сам хавбек не исключал, что может перейти именно в эту турецкую команду летом.

На днях сообщалось, что на бывшего полузащитника Шахтера претендует португальский Порту. Также футболист заявлял о том, что получил предложения от клубов из Европы, Бразилии и Азии.