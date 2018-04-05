Турецкий клуб включился в борьбу за ключевого игрока Шахтера - медиа

Бешикташ предлагает Бернарду четырехлетний контракт с окладом в 3,5 млн евро в год - СМИ

Турецкий Бешикташ намерен подписать одного из ведущих полузащитников Шахтера Бернарда по завершении текущего сезона, сообщает Haber Turk.

По информации издания, с помощью бразильского футболиста стамбульский клуб хочет заменить своего атакующего игрока Талиску.

Действующий контракт Бернарда с чемпионом Украны заканчивается летом 2018 года, поэтому его возможный трансфер пройдет на бесплатной основе. Для этого Бешикташ предлагает полузащитнику четырехлетне соглашение с окладом в 3,5 млн евро в год.

Сообщалось, что футболист может стать игроком Милана. Перед этим СМИ писали, что бразильские клубы Фламенго, Сан-Паулу и Палмейрас выразили желание летом побороться за легионера Шахтера.

Ранее Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Также публиковалась информация, согласно которой он склоняется к переходу в Севилью.

Одным из главных претендентов на бразильца назывался главный соперник Милана, Интер, но этот переход может сорваться в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где футболист очень хочет выступать.