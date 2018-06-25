Турецкий клуб стал претендентом на Ярмоленко - медиа

Фенербахче называется претендентом на подписание украинского полузащитника дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко, сообщает Fotomac.

Судя по информации турецкого портала, стамбульский клуб стремится воспользоваться неопределенным будущим футболиста в немецкой команде.

Недавно появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

В то же время СМИ писали, что Боруссия рассчитывает на Андрея Ярмоленко, который перешел в команду в августе 2017 года.

Агент футболиста Вадим Шаблий назвал данные слухи необоснованными. Он отметил, что в Дортмунде появился новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой.

Сам Ярмоленко посетовал, что после полученной зимой травмы было трудно набрать время, хотя заверил, что работал, терпел и делал все, что от него зависит, чтобы вернуться на поле.