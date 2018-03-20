Турецкий клуб пожелал своему игроку из Украины удачи в сборной, куда его не вызывали

Кучер не сыграет в мартовских матчах сборной Украины

Кайсериспор пожелал удачи своему защитнику Александру Кучеру в сборной Украины на мартовские матчи, хотя его туда не вызывали.

Соответствующее сообщение появилось в твиттер-аккаунте турецкого клуба. Вместе с Кучером там также упомянут его соотечественник, нападающий Артем Кравец, который получил вызов в лагерь желто-синих.

Накануне стало известно, что форвард Роман Яремчук из-за травмы не поможет сборной Украины в контрольных поединках против Саудовской Аравии 23 марта и Японии 27 марта.

Судя по всему, нападающего заменит его коллега по амплуа из Ворсклы Юрий Коломоец.

Между тем, полузащитник Зари Иван Петряк должен заменить в национальной команде Андрея Ярмоленко, которого Шевченко не вызвал на мартовские поединки из-за его недостаточной физической готовности после травмы

Сообщалось, что к товарищеским матчам против сборных Саудовской Аравии и Японии в составе сборной Украины будут тренироваться 25 футболистов.