Турецкий клуб отпугнули финансовые аппетиты полузащитника Шахтера - СМИ

Бешикташ отказался от идеи подписывать полузащитника Шахтера Бернарда из-за его запросов по зарплате, сообщает Sabah.
По информации медиа, бразильский футболист требовал у турецкой стороны оклад в шесть миллионов евро в год, что та посчитала слишком высокой суммой.
Действующий контракт игрока средней линии поля с чемпионом Украины заканчивается 30 июня 2018 года, потому трансфер Бернарда в другой клуб будет бесплатным.
Недавно полузащитник не исключил, что может перейти именно в эту турецкую команду летом.
Сообщалось, что Бернард ближе к переходу в Милан, чем в Интер. СМИ писали, что хавбек заключил соглашение с Бешикташем. Позже появилась информация о его контракте с Миланом.
Также медиа писали, что Милан не собирается подписывать бразильского исполнителя Шахтера.
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