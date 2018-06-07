Турецкий клуб отпугнули финансовые аппетиты полузащитника Шахтера - СМИ

Бернард запросил у Бешикташа зарплату в 6 млн евро в год - медиа

Бешикташ отказался от идеи подписывать полузащитника Шахтера Бернарда из-за его запросов по зарплате, сообщает Sabah.

По информации медиа, бразильский футболист требовал у турецкой стороны оклад в шесть миллионов евро в год, что та посчитала слишком высокой суммой.

Действующий контракт игрока средней линии поля с чемпионом Украины заканчивается 30 июня 2018 года, потому трансфер Бернарда в другой клуб будет бесплатным.

Недавно полузащитник не исключил, что может перейти именно в эту турецкую команду летом.

Сообщалось, что Бернард ближе к переходу в Милан, чем в Интер. СМИ писали, что хавбек заключил соглашение с Бешикташем. Позже появилась информация о его контракте с Миланом.

Также медиа писали, что Милан не собирается подписывать бразильского исполнителя Шахтера.