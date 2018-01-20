Турецкий клуб не сумел зарегистрировать экс-защитника Динамо из-за украинского и армянского игроков - СМИ

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Бойко все еще остается в Бешикташе
Фото: ФК Бешикташ

Бойко все еще остается в Бешикташе

Бешикташ не заявил бывшего защитника Динамо Домагоя Виду в турецком чемпионате из-за лимита на регистрацию игроков, который превышен из-за неухода украинского вратаря Дениса Бойко и армянского полузащитника Араса Озбилиза, сообщает Milliyet.

В местной Суперлиге действует лимит на регистрацию легионеров, которых не может быть больше 14-ти, поэтому хорватский оборонец вынужден ожидать, когда из клуба уйдет Бойко или Озбилиз.

Украинский и армянский футболисты не проходят в основной состав и выставлены на трансфер, но пока что не нашли себе новые клубы.

На днях СМИ узнали о срыве перехода Бойко в бельгийский Брюгге. Якобы трансфер бывшего голкипера Динамо и Днепра сорвался из-за того, что стороны не достигли договоренности по финансовым вопросам.

Недавно Бешикташ сообщил о том, что обсуждает с Брюгге переход вратаря сборной Украины. Позже сообщалось, что футболист намерен перейти в Зарю.

Перед этим появилась информация, что голкипер рассматривается турецким Османлыспором в качестве потенциального усиления команды. Вида подписал контракт с Бешикташем в конце 2017 года после ухода из Динамо.

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