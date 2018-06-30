30 июня 2018, суббота

Турецкий клуб выразил намерение переманить двух игроков центра поля Динамо - СМИ

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Николай Шапаренко попал на радары Трабзонспора
Фото: ФК Динамо via Facebook

Николай Шапаренко попал на радары Трабзонспора

Турецкий Трабзонспор заинтересован в приобретении сразу двух молодых полузащитников Динамо, сообщает Fotospor.

По информации источника, Трабзонспор заинтересовался 19-летним Николаем Шапаренко и 21-летним Владимиром Шепелевым.

В ближайшее время турецкий клуб намерен сделать официальное предложение по трансферу игроков.

Накануне стало известно, что полузащитник Динамо Сергей Рыбалка намерен в летнее трансферное окно сменить клуб. Он также может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где Сивасспор готов подписать с ним контракт.

На этой неделе Динамо объявило о подписании контракта с вратарем сборной Украины Денисом Бойко, а также о расставании с голкипером Максимом Ковалем.

Ранее бразильский полузащитник Данило дас Невес Пинейро, более известный как Че Че, стал игроком Динамо.

Позже стало известно, что бывший защитник Металлиста Папа Гуйе прошел медосмотр в киевском клубе перед своим переходом.

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