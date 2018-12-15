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Турецкий гранд решил приобрести защитника Шахтера - СМИ

Сегодня, 19:10
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Бешикташ попытается приобрести Ракицкого в январе

Фото: ФК Шахтер

Стамбульский Бешикташ попытается подписать защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого, сообщает Betnews365 со ссылкой на Fanatik.

Бешикташ видит в Ракицкому замену звездному защитнику португальцу Пепе, который не устраивает турецкий клуб из-за высокого контракта.

Отмечается, что Бешикташ может попытаться взять Ракицкого в аренду с правом выкупа, чтобы игрок привык к турецкому чемпионату.

В ближайшее время Бешикташ намерен сделать предложение о трансфере Шахтеру и самому Ракицкому. Турецкий клуб рассчитывает переманить украинского защитника уже в январе 2019 года.

После 15 туров в турецкой Суперлиге Бешикташ с 25 очками занимает 4-е место.

На днях Бешикташ вылетел из Лиги Европы, проиграв в последнем туре шведскому Мальме 0:1.

Теги:   Бешикташ ФК Шахтер Трансферы

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