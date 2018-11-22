Турецкий гранд положил глаз на таланта Динамо - СМИ

Турецкий Фенербахче заинтересовался услугами полузащитника Динамо Николая Шапаренко, сообщает Fotomac.
По информации медиа, скауты стамбульского клуба уже некоторое время следят за 20-летним футболистом. Как результат, игрок попал в список его трансферных целей.
Согласно данным портала, Фенербахче также оценил выступление полузащитника в товарищеском матче сборных Турции и Украины 20 ноября.
Fotomac отмечает, что Шапаренко, который в текущем сезоне провел 10 поединков за Динамо и забил пять мячей, входит в сферу интересов многих клубов Европы.
Ранее Динамо подписало новые 5-летние контракты со своими полузащитниками Николаем Шапаренко и Владимиром Шепелевым, а также защитником Виталием Миколенко.
Сообщалось, что киевский клуб ответил отказом турецкому Трабзонспору в вопросе приобретения Шепелева и Шапаренко.
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