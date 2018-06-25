25 июня 2018, понедельник

Турецкие СМИ поставили под сомнение переход украинского вратаря в Динамо

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Бешикташ хочет видеть Бойко (в центре) в своем расположении - СМИ
Фото: ФК Динамо via Facebook

Бешикташ хочет видеть Бойко (в центре) в своем расположении - СМИ

Бешикташ вызвал украинского вратаря Дениса Бойко на предсезонный медосмотр, несмотря на слухи о его переходе на полноценной основе в Динамо, где он провел предыдущие полгода на правах аренды, сообщает Futbol Arena.

По информации турецкого медиа, стамбульцы сообщили киевскому клубу, что Бойко должен прибыть в их расположение для медосмотра по завершении соглашения на его полугодичную аренду.

Эти сообщения противоречат данным журналиста телеканалов Футбол 1/2 Игоря Бурбаса о том, что Динамо уже выкупило контракт голкипера, а сам футболист ради перехода отказался от полугодичной зарплаты.

Недавно появилась информация, что Динамо направило Бешикташу запрос о трансфере вратаря и своего экс-защитника Домагоя Виды.

Денис Бойко вторую часть прошлого сезона играл за Динамо на правах аренды, успев провести 18 матчей во всех турнирах. В этих поединках он пропустил 15 мячей.

В конце 2017 года сообщалось, что турецкий клуб решил выставить украинского футболиста на трансфер.

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