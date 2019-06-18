Турецкий клуб заинтересовался полузащитником Динамо — СМИ Сегодня, 19:59 Цей матеріал також доступний українською Денис Гармаш via Instagram Гармаш может отправиться в турецкий клуб в аренду Денис Гармаш via Instagram

Турецкий Денизлиспор заинтересован в переходе полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша, сообщает Transfer Merkezi.

Сообщается, что турецкий клуб, который по итогам прошлого сезона пробился в Суперлигу, планирует арендовать 29-летнего игрока.

Больше деталей возможного трансфера не сообщается.

В прошлом сезоне Гармаш провел за Динамо 28 матчей, в которых забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что намерен избавиться полузащитника Дениса Гармаша, если тот не перестанет спорить с арбитрами в матчах.