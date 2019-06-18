Турецкий клуб заинтересовался полузащитником Динамо — СМИ
Сегодня, 19:59
Турецкий Денизлиспор заинтересован в переходе полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша, сообщает Transfer Merkezi.
Сообщается, что турецкий клуб, который по итогам прошлого сезона пробился в Суперлигу, планирует арендовать 29-летнего игрока.
Больше деталей возможного трансфера не сообщается.
Читайте также:Шевченко предложил Милану приобрести защитника Динамо — СМИ
В прошлом сезоне Гармаш провел за Динамо 28 матчей, в которых забил 6 голов.
Ранее сообщалось, что Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что намерен избавиться полузащитника Дениса Гармаша, если тот не перестанет спорить с арбитрами в матчах.