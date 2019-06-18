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Турецкий клуб заинтересовался полузащитником Динамо — СМИ

Сегодня, 19:59
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Турецкий клуб заинтересовался полузащитником Динамо — СМИ - фото

Денис Гармаш via Instagram

Гармаш может отправиться в турецкий клуб в аренду

Турецкий Денизлиспор заинтересован в переходе полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша, сообщает Transfer Merkezi.

Сообщается, что турецкий клуб, который по итогам прошлого сезона пробился в Суперлигу, планирует арендовать 29-летнего игрока.

Больше деталей возможного трансфера не сообщается.

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В прошлом сезоне Гармаш провел за Динамо 28 матчей, в которых забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что намерен избавиться полузащитника Дениса Гармаша, если тот не перестанет спорить с арбитрами в матчах.

Теги:   Премьер-лига Украины Турция ФК Динамо (Киев) Денис Гармаш

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