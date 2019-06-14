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Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Коноплянки — медиа

Вчера, 20:11
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Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Коноплянки — медиа - фото

УАФ

Фенербахче вступил в переговоры по Коноплянки после его недавних матчей за сборную Украины

Фенербахче начал обсуждать с Шальке переход полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, сообщает TRT SPOR.

По информации портала, турецкий клуб вступил в переговоры с немецкой стороной сразу после недавних матчей футболиста в составе национальной команды.

Как отмечает медиа, сам Шальке не стремится удерживать Коноплянку, тогда как Фенербахче может заполучить 29-летнего игрока за относительно небольшие деньги.

Накануне сообщалось, что новый наставник немецкой команды Дэвид Вагнер намерен сперва лично оценить украинского полузащитника, прежде чем с ним расставаться.

СМИ узнали, что Коноплянка обсуждает с турецким Бешикташем возможность своего перехода.

Сообщалось, что футболист намерен уйти из Шальке летом и уже обсудил со своим окружением эту возможность. Согласно информации медиа, клуб готов продать украинца за 3−5 млн евро.

Теги:   Трансферы Фенербахче Шальке-04 Евгений Коноплянка Футбол

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