Троллинг конкурента. Шахтер запустил флешмоб "Где Динамо, где?"
Шахтер запустил флешмоб к 10-летию победы в Кубке УЕФА (предшественнике Лиги Европы) под названием: "Где Динамо, где?".
На своих страницах в соцсетях донецкий клуб объявил конкурс для болельщиков, которым нужно на видео повторить эту фразу.
Ровно 10 лет назад Шахтер победил Динамо в ответном матче полуфинала Кубка УЕФА. После своего гола экс-полузащитник "Горняков" Жадсон спросил в телекамеру: "Где Динамо, где?".
Донецкий клуб разыграет 10 карточек с автографом бразильского футболиста, которые тот подписал специально для фанатов. 10 мая будут определены победители.
Ранее Шахтер разгромил Львов со счетом 5:0 в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.
Поскольку в другом поединке тура Динамо с результатом 1:1 сыграло вничью с Александрией донецкий клуб укрепил свое лидерство, оторвавшись от киевского конкурента на девять очков за пять туров до конца чемпионата.