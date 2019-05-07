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Троллинг конкурента. Шахтер запустил флешмоб "Где Динамо, где?"

Вчера, 18:28
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Троллинг конкурента. Шахтер запустил флешмоб "Где Динамо, где?" - фото

ФК Шахтер

Фраза: "Где Динамо, где?" принадлежит Жадсону

Шахтер запустил флешмоб к 10-летию победы в Кубке УЕФА (предшественнике Лиги Европы) под названием: "Где Динамо, где?".

На своих страницах в соцсетях донецкий клуб объявил конкурс для болельщиков, которым нужно на видео повторить эту фразу.

Ровно 10 лет назад Шахтер победил Динамо в ответном матче полуфинала Кубка УЕФА. После своего гола экс-полузащитник "Горняков" Жадсон спросил в телекамеру: "Где Динамо, где?".

Донецкий клуб разыграет 10 карточек с автографом бразильского футболиста, которые тот подписал специально для фанатов. 10 мая будут определены победители.

Ранее Шахтер разгромил Львов со счетом 5:0 в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Поскольку в другом поединке тура Динамо с результатом 1:1 сыграло вничью с Александрией донецкий клуб укрепил свое лидерство, оторвавшись от киевского конкурента на девять очков за пять туров до конца чемпионата.

Теги:   Троллинг ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол

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