Трое игроков Динамо пропустили тренировку во время подготовки к матчу против Шахтера

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Шапаренко получил повреждение ключицы в поединке прошлого тура против Зари
Фото: ФК Динамо via Facebook

Шапаренко получил повреждение ключицы в поединке прошлого тура против Зари

Защитники Тамаш Кадар и Карлос Самбрано, а также игрок средней линии Николай Шапаренко пропустили тренировку Динамо во время подготовки к матчу украинской Премьер-лиги против Шахтера.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, Кадар продолжает восстановление после травмы и пока что занимается по индивидуальной программе.

Перуанский футболист подхватил вирусную инфекцию, а его украинский коллега получил повреждение ключицы в поединке прошлого тура против Зари.

Матч Шахтер - Динамо пройдет 14 апреля в 17.00. Время - киевское.

На прошлой неделе сразу пятеро игроков столичной команды вернулись к тренировкам в общей группе перед поединками 26-го и 27-го туров украинской Премьер-лиги против Зари и Шахтера.

В строю команды уже находятся вратарь Георгий Бущан, полузащитники Беньямин Вербич и Дерлис Гонсалес, а также нападающие Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес.

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