Три немецких клуба хотели купить Зозулю

Три немецких клуба пытались приобрести украинского нападающего Альбасете Романа Зозулю перед закрытием трансферного окна, сообщает 5maseldescuento.es.

Об этом рассказал спортивный директор испанского клуба Нико Родригес.

"Вчера мы получили три предложения из Германии о продаже Зозули. Мы отвергли все три предложения, так как клаусула украинца составляет 10 миллионов евро", - сказал Родригес.

Также он отметил, что Зозуля не хочет покидать команду и счастлив, играя за Альбасете. При этом, какие именно клубы делали предложения по игроку, неизвестно.

В текущем сезоне на счету 28-летнего украинского нападающего 7 голов и 3 голевых передачи в 18 матчах Сегунды.

Также ранее сообщалось о возможном переходе Зозули в Алавес, который играет в элитном дивизионе чемпионата Испании.