Три игрока клуба украинской Премьер-лиги попали в сферу интересов Динамо - СМИ

Нападающий ФК Львов Бруно Дуарте, а также защитники Владимир Адамюк и Лукас Тейлор попали в сферу интересов киевского Динамо, сообщает Футбол 24 со ссылкой на канал Футбол 1.
По данным интернет-издания, журналисты телеканала получили информацию о заинтересованности со стороны Динамо непосредственно у представителей львовского клуба. Однако, сообщается, что официального предложения о приобретении кого-то из вышеупомянутых игроков не поступало.
Все три футболиста являются основными в львовском клубе, а Бруно Дуарте с шестью голами разделяет 4-5 места в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что Динамо обсуждает трансфер защитника французского Дижона Уссама Хаддади.
Также сообщалось, что Динамо близко к подписанию нигерийского полузащитника Акинджиде Идову. Сам игрок литовской Паланги подтвердил интерес со стороны киевского клуба.
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