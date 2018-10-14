Тренеры и футболисты сборной Украины посетили военных в госпитале - видео

В День защитника Украины несколько футболистов национальной команды, главный тренер Андрей Шевченко и его ассистент Александр Шовковский посетили Харьковский военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, капитан Андрей Пятов, игроки Тарас Степаненко и Роман Яремчук проведали воинов в палатах, пожелав им скорейшего выздоровления, чтобы в ближайшее время прийти поддержать сборную на стадион, сообщает Федерация футбола Украины.

Андрей Шевченко передал в госпиталь 50 билетов на матч Лиги наций Украина - Чехия, который состоится 16 октября в Харькове. Кроме этого, сборники привезли с собой футболки национальной команды, мячи с автографами футболистов сборной и сувенирную атрибутику.

"Ваш подвиг - неоценим. Мы очень ценим то, что вы делаете для государства и для украинской нации. Рассчитываем на вашу поддержку - пока по телевизору, но хотим как можно быстрее увидеть вас на стадионе", - сказал Андрей Шевченко.

В военном госпитале Харькова на лечении находятся 100 бойцов, двадцать из которых - после тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Матч Лиги наций Украина - Чехия состоится в Харькове 16 октября в 19:30.

Недавно перед товарищеским матчем против сборной Италии делегация сборной Украины почтила память 43-х погибших в трагедии в Генуе, где 14 августа этого года обрушился мост Моранди.

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.