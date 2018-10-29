29 октября 2018, понедельник

Тренера украинского футбольного клуба признали виновным в ДТП и оштрафовали

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Юрий Вернидуб признал свою вину в ДТП
Фото: ФК Заря

Юрий Вернидуб признал свою вину в ДТП

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

Как сообщает официальный сайт Единого государственного реестра судебных решений, размер штрафа составил 340 гривен. Также с Вернидуба взыскали 352 гривны судебного сбора.

Сам тренер на судебное заседание не явился, но признал вину и предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Решение суда датировано 25 сентября.

В начале сентября рулевой луганского коллектива стал участником ДТП в Запорожье. На месте ДТП было небольшое осложнение дорожного движения. Позже появилась информация, что тренер остался без водительских прав.

Вернидуб признал, что нарушил правила, не выдержав дистанцию, из-за чего ударил автомобиль другого человека сзади.

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