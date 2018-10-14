Тренер соперника сборной Украины в Лиге наций подал в отставку

Ян Козак возглавлял команду с 2013 года

Главный тренер сборной Словакии, которая выступает в Лиге наций в одной группе с Украиной, Ян Козак подал в отставку.

Такое решение Ян Козак принял после поражения сборной Словакии от Чехии (1:2) в матче Лиги наций. Контракт был расторгнут по желанию Яна Козака, сообщает Словацкий футбольный союз.

В товарищеском матче против Швеции, который состоится 16 октября, командой будет руководить помощник Козака Штефан Таркович. Поиском нового наставника Словацкий футбольный союз займется уже после товарищеского матча со шведами.

Ян Козак возглавил сборную Словакии в 2013 году. В 2017 году специалист продлил контракт с словацкой федерацией до 2020 года.

Под руководством Козака сборная Словакии провела 54 матча, 29 из которых выиграла, 10 раз сыграла вничью и 15 матчей проиграла. Также сборная Словакии дошла до 1/8 финала Евро-2016.

В первом матче Лиги наций между сборными Украины и Словакии была зафиксирована победа украинской команды со счетом 1:0. Ответный матч команды сыграют 16 ноября в Словакии.

На днях сборная Чехии, с которой 16 октября сыграет сборная Украины, на выезде победила Словакию со счетом 1:2 в матче второго тура Лиги наций.