Тренер соперника Динамо пообещал пробежать по городу в трусах в случае победы в Лиге Европы

Главный тренер Астаны Григорий Бабаян перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы пошел на пари с журналистами.
Как сообщает sports.kz, наставник пообещал пробежаться в трусах по Астане в случае победы своей команды в турнире.
"Выиграем Лигу Европы? Загадывайте любое ваше желание", - сказал Бабаян.
Когда журналисты предложили пробежать с ним в трусах по городу в случае победы в финале Лиги Европы, тренер был краток.
"Договорились", - ответил специалист.
Матч Астана - Динамо состоится в четверг, 29 ноября.
Напомним, в гостевом поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы против Астаны Динамо не помогут оборонец Йосип Пиварич, полузащитник Виталий Буяльский и нападающие Артем Беседин и Владислав Супряга.
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