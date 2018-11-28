28 ноября 2018, среда

Тренер соперника Динамо пообещал пробежать по городу в трусах в случае победы в Лиге Европы

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Григорий Бабаян готов проиграть в пари ради победы в Лиге Европы

Григорий Бабаян готов проиграть в пари ради победы в Лиге Европы

Главный тренер Астаны Григорий Бабаян перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы пошел на пари с журналистами.

Как сообщает sports.kz, наставник пообещал пробежаться в трусах по Астане в случае победы своей команды в турнире.

"Выиграем Лигу Европы? Загадывайте любое ваше желание", - сказал Бабаян.

Когда журналисты предложили пробежать с ним в трусах по городу в случае победы в финале Лиги Европы, тренер был краток.

"Договорились", - ответил специалист.

Матч Астана - Динамо состоится в четверг, 29 ноября.

Напомним, в гостевом поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы против Астаны Динамо не помогут оборонец Йосип Пиварич, полузащитник Виталий Буяльский и нападающие Артем Беседин и Владислав Супряга.

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